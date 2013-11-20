Facebook визнав Косово

Косовський прем’єр Хашим Тачі заявив, що представники соцмережі повідомили йому про своє рішення вчора.

За словами Тачі, він привітав цей крок. Досі жителі Косова, які хотіли створити собі сторінку на Facebook, мали реєструватися як громадяни Сербії, повідомляє Радіо Свобода.

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Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, але Белград досі не визнає цього факту. Водночас у рамках угоди, укладеної за посередництва Євросоюзу, Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин.

Белград прагне найближчим часом розпочати переговори про вступ до ЄС.

Понад 100 країн, зокрема США, і всі, крім п’яти, члени Євросоюзу, визнали незалежність Косова.