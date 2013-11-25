У Єгипті відтепер всі мітинги необхідно погоджувати з владою

Правозахисники вже заявили, що новий закон обмежує права громадян на свободу зібрань. На їх думку, влада фактично забороняє мирні протести і наділяє поліцію правом розганяти їх учасників без дійсно вагомих на те причин, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Reuters.

Закон підписаний незадовго до референдуму щодо прийняття нової конституції Єгипту. Крім того, на 2014 рік у країні намічені президентські і парламентські вибори.

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На момент оголошення указу Мансура на вулицях Каїра та інших єгипетських міст перебували тисячі протестувальників проти політики чинної влади країни. Офіційним приводом для збору 24 листопада вони називають демонстрацію солідарності з людьми, загиблими сто днів тому при розгоні акції в підтримку відстороненого від влади військовими президента Мохаммеда Мурсі.

Багатотисячні акції як прихильників, так і супротивників Мурсі практично не припиняються в Єгипті вже три роки, що минули з повалення його попередника Хосні Мубарака. Демонстрації часто закінчуються сутичками з поліцією. Загальна кількість загиблих при розгоні акцій оцінюється в сотні осіб.