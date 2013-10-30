У Єгипті близько 160 осіб поранено в ході студентських заворушень

Близько 160 людей постраждали сьогодні в студентських заворушеннях у ряді міст Єгипту.

Як передає ІТАР-ТАСС, найбільш запеклого характеру сутички набули в університеті міста Ель-Мансура (адміністративний центр провінції Дакахлія) за 120 км на північ від Каїра. Там, як передають місцеві ЗМІ, студенти одного з вишів влаштували справжнє побоїще.

У заворушеннях беруть участь студенти, які підтримують "Братів-мусульман", і ті, хто виступає за нову владу та армію. Десятки людей підійнялися на дахи навчальних корпусів і закидають своїх "опонентів" камінням, уламками цегли й наповненими водою пляшками. Поліція й досі не втручається в те, що відбувається. Охорона навчального закладу виявилася неспроможною навести порядок.

Аналогічні події відбувалися сьогодні вдень і в Александрійському університеті. Там постраждали 15 студентів.

У Каїрі кілька сотень студентів-ісламістів увірвалися до будівлі адміністрації найбільшого в світі ісламського університету Аль-Азхар і влаштували там погром. Багато учасників заворушень проникали до кабінетів на верхніх поверхах будови й викидали меблі, документи та офісну техніку під схвальні вигуки присутніх внизу. Після офіційного звернення ректора університету до влади країни з проханням припинити заворушення в студентському комплексі й відновити порядок у події втрутилася поліція. Для розгону натовпу правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Затримано близько 30 призвідників заворушень. Як повідомили представники МВС АРЄ, серед заарештованих - 14 осіб, які не є учнями вишу. Справи всіх затриманих передано до прокуратури.

Прихильники "братів" раніше неодноразово заявляли, що нарощуватимуть масштаби протестного руху, зокрема студентського, напередодні призначеного на 4 листопада першого засідання суду на процесі проти усуненого від влади президента Мухаммеда Мурсі. Колишнього президента Єгипту, усуненого від влади 3 липня цього року, звинувачують у причетності до загибелі демонстрантів біля президентського палацу "Аль-Іттіхадія" в Каїрі наприкінці минулого року.

8 жовтня влада Єгипту ухвалила рішення виключити асоціацію "Братів-мусульман" зі списку акредитованих неурядових організацій. 23 вересня суд Каїра визнав організацію "поза законом", задовольнивши позов, поданий проти цієї ісламістської структури партією "Ат-Тагамму". Згідно із судовим вердиктом, підлягають арешту всі фінансові активи й майно асоціації, включаючи офіси та представництва. Раніше "Брати-мусульмани" заявили, що це рішення не може бути визнано легітимним, оскільки воно видано "кабінетом путчистів".