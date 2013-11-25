Папа Римський привітав паломників українською

Як передає кореспондент УНІАН, прихід Папи Римського кілька тисяч прочан з України, Білорусії, Литви, Італії зустріли співом гімну «Будь, ім’я Господнє, благословенне!» та гучними оплесками.

Після вітального слова Блаженнішого Святослава, до паломників італійською мовою звернувся Папа Франциск, по-християнськи привітавшись українською мовою «Слава Ісусу Христу!».

«Дорогі паломники, що прибули з України, слава Ісусу Христу!

Я з радістю прийняв запрошення Блаженнішого Святослава, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького та Синоду Єпископів УГКЦ приєднатися до вашого паломництва до гробу святого священномученика Йосафата у 50-ту річницю перенесення його мощів до цієї ватиканської базиліки.

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Дорогі браття й сестри, найкращим способом вшановувати святого Йосафата є любити один одного і любити Церкву та служити її єдності. В цьому нас підтримує також відважне свідчення багатьох мучеників нещодавніх часів, які становлять велике багатство та велике утішення для вашої Церкви", - сказав у своєму зверненні до прочан Папа Римський Франциск.

Він також сказав: "Бажаю, щоб глибоке сопричастя, яке ви бажаєте поглиблювати щодня всередині Католицької Церкви, допомогло вам будувати мости братерства також з іншими Церквами та церковними спільнотами на українській землі і там, де присутні ваші громади. Нехай вас завжди супроводжує та благословить Господь Бог за заступництвом Пречистої Діви Марії та святого Йосафата!».

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Блаженніший Святослав подарував Папі Римському ікону святого Йосафата, написану на батьківщині святого, у місті Володимирі-Волинському, яку привіз до Ватикану владика Йосафат (Говера), Екзарх Луцький.

Після завершення Літургії та звернення Папи Римського, сотні українських паломників зібралися перед входом до Собору Святого Петра з українською символікою та кількома державними прапорами України, виконавши «Многая літа», прославляючи Папу Франциска та Блаженнішого Святослава, а також виконали молитви за Україну та її процвітання і добробут.

Як повідомляв УНІАН, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), сьогодні, 25 листопада, з особливого дозволу Єпископа Рима Папи Франциска очолив урочисту Архиєрейську Святу Літургію на головному престолі ватиканської базиліки Святого Петра з нагоди 50-річчя покладення мощів святого Йосафата, мученика за єдність Церкви, у головному храмі Католицької Церкви.

Довідка УНІАН. Перенесення мощів священномученика Йосафата Кунцевича до собору Святого Петра у Ватикані відбулося 22 листопада 1963 року з волі Папи Івана ХХІІІ.

Священномученик Йосафат Кунцевич – український святий, якого вшановує вся Католицька церква. Відомий як мученик за єдність Церкви, єпископ УГКЦ, архієпископ Полоцької єпархії, народився у 1580 р. у м. Володимирі-Волинському. Активна діяльність Кунцевича, спрямована на поширення впливу греко-католицької церкви, викликала невдоволення серед противників унії. 12 листопада 1623 р. Кунцевич був вбитий у Вітебську, а знівечене тіло вкинуто до р. Двіни. Йосафат Кунцевич канонізований у 1867 р. Папою Пієм IX.

Папа Римський Іван Павло II назвав св. Йосафата «апостолом єднання».