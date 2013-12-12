Через зливи в Бразилії евакуювали більше двох тисяч сімей

Сильні зливи, що обрушилися на Ріо-де-Жанейро останніми днями, призвели до евакуації понад двох тисяч сімей, щонайменше дві людини загинули, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеву владу.

Читайте також: Зливи затоплюють столицю Саудівської Аравії, життя міста зупинилося (фото)

Сильні зливи почалися у вівторок ввечері. Вода затопила деякі головні вулиці Ріо - в тому числі Авеніду Бразиль і Віа Дутра, що призвело до транспортного колапсу. За даними міської поліції, в результаті негоди почастішали випадки вуличних грабежів. Уряд країни розпорядився посилити патрулювання вулиць і направити в постраждалі зони предмети першої необхідності, а мер міста Едуарду Паїс закликав людей не залишати свої будинки.

За даними синоптиків, тільки за десять годин у місті випала місячна норма опадів. За прогнозами, дощі триватимуть як мінімум до неділі.