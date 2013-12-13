У Росії хочуть створити бренд «Без використання праці мігранта»

Створена партією «Родіна» компанія «Інтелектуально-конструкторське бюро» (ІКБ) подала заявку на реєстрацію товарного знака «Без використання праці мігранта». Про це пише Lenta.ru.

Графічне зображення бренду являє собою озеро з кордонами, що повторюють контури карти Росії, по якому пливе білий лебідь.

Засновником ІКБ є петербурзьке відділення «Родіни». Голова відділення Андрій Петров пояснив виданню, що в СРСР був «Знак якості», але сьогодні не представляється можливим ввести його аналог. Тому ІКБ вирішило зареєструвати новий бренд.

Петров зазначив, що використання великої кількості праці мігрантів - прямий удар по економіці. За його словами, в результаті використання некваліфікованої робочої сили знижується якість і «вітчизняна складова» товару. Петров вважає, що бізнесмен, який використовує кваліфікованих робітників, дозволяє сподіватися, що його товар є більш цінним, ніж вироблений некваліфікованою робочою силою продукт.

Вибір лебедя в якості символу він пояснив тим, що птах є символом вірності і чистоти. Межі озера, за його словами, повторюють контури не Росії, а всього Митного союзу.

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Підприємці, які захочуть використовувати знак, повинні залишити заявку на відповідний сертифікат в ІКБ. Компанія направить на підприємство комісію для перевірки на предмет використання праці мігрантів. При цьому у комісії буде право відкликати бренд, якщо правила його використання будуть порушені. За словами Петрова, бажаючі розміщувати бренд на своїй продукції вже є. Що це за компанії, не уточнюється.

ІКБ, як повідомляється на його сайті, займається підтримкою творчих людей, готових працювати в громадському, мистецькій та науковій сферах Росії. Компанія ставить своїм завданням залучення уваги держави до проблем в інтелектуальній області. ІКБ насамперед підтримує оборонно-промисловий сектор.