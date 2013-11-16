Прем'єр Туреччини вперше промовив на публіці слово «Курдистан»

Прем'єр-міністр Туреччини Тайїп Ердоган вперше промовив на публіці слово «Курдистан», виступаючи на площі на честь зустрічі з главою Курдської автономії Іраку Масудом Барзані в суботу в Діярбакирі.

«Я дуже радий вітати сьогодні тут, у Діярбакирі, главу Іракського Курдистану Масуда Барзані» , - цитує Ердогана РІА Новости.

Раніше глава уряду Туреччини, а також офіційні особи країни жодного разу не промовляли цю назву, використовуючи словосполучення «регіональне керівництво», «курдська автономія».

«Безумовно, це дуже велике послання всьому народові. На жаль, всі роки турецько-курдського протистояння слово Курдистан промовляти було заборонено. Ще 3-4 місяці тому були відкриті судові справи проти однієї з молодіжних партій, яка назвала себе Молодіжний рух Курдистану, а також проти батьків, які дали своїй дитині ім'я Курдистан. І хоча суд не прийняв обвинувального рішення по цих справах, слово «Курдистан» і раніше було негласно заборонено. Сьогодні Ердоган особисто дав зрозуміти, що відтепер цю заборону знято», - заявив журналістам прес-секретар Діярбакирського відділення правлячої Партії справедливості і розвитку Месна Шимшек.

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Зустріч Ердогана - ініціатора процесу врегулювання курдського питання в Туреччині - з главою Курдської автономії Іраку Барзані в Діярбакирі розглядається курдами як сигнал до чергового етапу зближення турецько - курдських позицій, які в останні місяці помітно розійшлися і процес призупинився.

У жовтні 2012 року власті Туреччини почали переговори з лідером Робітничої партії Курдистану (РПК) Абдуллахом Оджаланом, спрямовані на врегулювання 35-річного конфлікту, який забрав понад 40 тисяч життів. Керівництво Союзу курдських громад, виконуючи вказівки свого лідера, почали виведення бойовиків з Туреччини. Турецький уряд, зі свого боку, обіцяв вжити низку заходів, спрямованих на врегулювання проблеми. Згодом обидві сторони неодноразово звинувачували один одного у невиконанні своїх обіцянок. У вересні курди зупинили виведення партизанів.

Ця турецько - курдська зустріч на найвищому рівні в невизнаній столиці турецьких курдів Діярбакирі, за словами Ердогана, стане « історичною» і додасть прискорення всьому процесу врегулювання.