Білий дім відмовився від розширення "списку Магнітського" - ЗМІ

Раніше західні ЗМІ з посиланням на думку ряду офіційних осіб та експертів повідомляли, що уряд США найближчим часом може додати в список до 20 росіян, нібито причетних до порушень прав людини. Серед росіян, щодо яких могли ввести санкції, називали, зокрема, голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Як повідомляє видання, рішення не переглядати список було прийнято адміністрацією президента Барака Обами в останній момент, повідомляє РІА Новости.

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"Нас неодноразово запевняли на найвищому рівні, що (у списку) будуть нові імена. І ось сьогодні (у четвер) ми чуємо, що нового списку не буде. Ніяких пояснень не було", - заявив виданню помічник одного з конгресменів.

Так званий «список Магнітського» з 18 прізвищ був опублікований Мінфіном США в квітні поточного року. У відповідь Москва оприлюднила свій список з 18 громадян США, яким заборонений в'їзд в РФ. Російський список включає імена причетних, на думку влади, до легалізації та застосуванню тортур в спецв'язниці в Гуантанамо, а також причетних до порушень прав і свобод російських громадян за кордоном.