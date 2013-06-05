Єврокомісія шукає можливість застосувати "список Магнітського"

Єврокомісія розглядає можливість запровадження обмежень на в’їзд для чиновників Росії, причетних до справи Магнітського – ЗМІ

Брюссель. 4 червня. УНІАН.

Про це пише Інтернет-видання EUobserver.

За інформацією видання, на сьогодні ЄС та Росія завершують переговори щодо угоди про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз. Ці зміни, в тому числі, дадуть можливість для безвізових поїздок власникам російських службових паспортів.

Водночас, як стало відомо EUobserver, група з 48 депутатів Європарламенту, серед яких в тому числі голова Комітету з питань закордонних справ Ельмар Брок та лідер лібералів Гі Верхофстадт, написали листа міністрам закордонних справ країн-членів ЄС, в якому заявили, що Європарламент не ратифікує угоду про подальше спрощення віз, якщо не буде вирішена проблема чиновників, причетних до справи С.Магнітського.

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“За нинішніх умов ми не зможемо підтримати будь-яку угоду про спрощення візового режиму з Росією, і будемо виступати за відмову парламенту надати свою згоду, якщо Рада (ЄС) не схвалить європейський “закон Магнітського”, - цитує видання лист депутатів.

EUobserver з посиланням на європейські дипломатичні джерела зазначає, що дипломати бачать кілька шляхів вирішення проблеми. Один з них – отримання гарантій від російського уряду щодо того, що люди, які причетні до справи С.Магнітського, не використовуватимуть службових паспортів при в’їзді до ЄС.

Інший шлях вирішення проблеми дипломати вбачають у внесенні прізвищ відповідних осіб до Шенгенської інформаційної системи. При цьому варіанті, за словами співрозмовника видання, такі особи матимуть можливість отримувати візи в країнах-членах ЄС, однак не зможуть в’їжджати до країн ЄС за службовим паспортом без віз.