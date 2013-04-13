"Список Магнітського" має таємний додаток

Так вважає заступник директора програми "Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джефрі Манкофф.

"Звичайно, ні публічний, ні таємний список не вічні, і кожен з них може бути переглянутий в майбутньому в разі необхідності. Не знаючи точно, хто включений в засекречений список, я не можу сказати, чи є там сюрпризи. Але, імовірно, в ньому є впливові люди, інакше його б ніколи не засекретили", - сказав Манкофф РІА "Новости".

Мінфін США в п'ятницю опублікував "список Магнітського" з 18 прізвищ.

Закон, названий так у пам'ять про померлого в московському СІЗО аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, був прийнятий конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції проти росіян, причетних, на думку американських законодавців, до порушень прав людини.

Співрозмовник у держдепартаменті США повідомив журналістам, що крім оприлюдненого списку є ще й таємний. Однак заморозити активи без оприлюднення даних не можна, тому фігуранти цього списку, кількість яких не називають, зазнають поки лише візових санкцій.

Відповідаючи на запитання про те, чому список таємний, співробітник Держдепу сказав: "Щоб пояснити це, мені доведеться назвати фігурантів".