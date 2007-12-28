У Пакистані спалахнули вуличні безпорядки

10:23, 28 грудня 2007
Світ
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Щонайменше 9 чоловік убито

Щонайменше 9 чоловік убито в Пакистані внаслідок вуличних безпорядків, які спалахнули вночі в різних містах країни у зв`язку з убивством в Равалпінді колишнього прем`єра Беназір Бхутто.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив представник МВС Пакистану.

Четверо людей загинуло в Лахорі. Найбільш серйозні безпорядки відбувалися в Карачі, де зафіксовані стрілянини, внаслідок яких 5 чоловік убито і два десятки дістали поранення, серед них четверо поліцейських. У місті спалено понад 100 автомашин, 16 банківських офісів, 13 заправних станцій і 3 поліцейських дільниці. Розгромлений ряд представництв політичних партій, розбито і спалено кілька автомашин швидкої допомоги.

У Тандо Аллах Ярі поліція відкрила вогонь по натовпу, який коїв безчинства, щоб зупинити погроми. У Джейкобабаді були розгромлені кілька представництв банків, будівля суду, підпалено ряд будинків. У Хайдарабоді спалено близько 20 автомашин. У Пешаварі поліція для наведення порядку на вулицях застосувала палиці і сльозоточивий газ.

Відповідальність за вбивство Б.Бхутто взяла на себе терористична мережа «Аль-Каїда».

Як повідомляв УНІАН, лідер пакистанської опозиції Б.Бхутто померла вчора, 27 грудня, в лікарні під час операції після теракту в місті Равалпінді. Вибуховий пристрій біля її кортежу спрацював через кілька хвилин після завершення мітингу. Внаслідок теракту загинули ще близько 20 чоловік.

 

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