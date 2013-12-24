Папа Франциск особисто привітав Бенедикта XVI з Різдвом

Як передають місцеві ЗМІ, Франциск з'явився на порозі нинішньої резиденції Бенедикта XVI, колишнього жіночого Монастиря Матері Церкви, розташованого на території міста-держави Ватикан, приблизно в 17.00 (19.00 кск). Понтифіки помолилися в каплиці, після чого провели закриту 30-хвилинну зустріч, пише РІА Новости.

У перший раз Папи зустрічалися 23 березня. Тоді бесіда понтифіків тривала 45 хвилин, після чого до них приєдналися їхні особисті секретарі. Зустріч дала можливість Бенедикту XVI особисто висловити Франциску свою повагу і послух, про які він заявив ще в останній день свого понтифікату.

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Бенедикт XVI 11 лютого оголосив про свій намір відректися від Апостольського престолу і 28 лютого завершив папське служіння і переїхав з Ватикану в Кастельгандольфо.

Увечері 13 березня новим Папою Римським на конклаві був обраний аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який прийняв ім'я Франциск. Незабаром після завершення конклаву новообраний Папа зателефонував Бенедикту XVI. На всіх наступних богослужіннях і зустрічах він незмінно згадував про свого попередника і молився за нього.

У день своєї інтронізації 19 березня, коли католики відзначали день святого Йосипа, Франциск по телефону привітав почесного понтифіка з іменинами.