У ПАР "Боїнг" з пасажирами протаранив будівлю аеропорту

04:04, 24 грудня 2013
Світ
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Не вписався в поворот. "Боїнг" британської авіакомпанії протаранив будівлю аеропорту поблизу Йоганнесбурга

У ПАР ”Боїнг” з пасажирами протаранив будівлю аеропорту

Пілот якраз виводив літак на злітну смугу, повідомляє ТСН.

Однак не розрахував маневр і врізався крилом в цегляну будівлю.

Майже 190 пасажирів прямували до Лондона. Жоден з них не постраждав.

Чекаючи наступного рейсу, люди хвалилися фотографіями пригоди в соцмережах.

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