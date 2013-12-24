У ПАР ”Боїнг” з пасажирами протаранив будівлю аеропорту

Пілот якраз виводив літак на злітну смугу, повідомляє ТСН.

Однак не розрахував маневр і врізався крилом в цегляну будівлю.

Майже 190 пасажирів прямували до Лондона. Жоден з них не постраждав.

Чекаючи наступного рейсу, люди хвалилися фотографіями пригоди в соцмережах.