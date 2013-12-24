У ПАР "Боїнг" з пасажирами протаранив будівлю аеропорту
04:04, 24 грудня 2013Світ
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Не вписався в поворот. "Боїнг" британської авіакомпанії протаранив будівлю аеропорту поблизу Йоганнесбурга
У ПАР ”Боїнг” з пасажирами протаранив будівлю аеропорту
Пілот якраз виводив літак на злітну смугу, повідомляє ТСН.
Однак не розрахував маневр і врізався крилом в цегляну будівлю.
Майже 190 пасажирів прямували до Лондона. Жоден з них не постраждав.
Чекаючи наступного рейсу, люди хвалилися фотографіями пригоди в соцмережах.
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