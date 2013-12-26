Кількість жертв конфлікту в Південному Судані перевищила 1 тисячу осіб – ООН

Як передає РІА «Новости», про це повідомив спеціальний представник генсека ООН у регіоні Хільда Йонсон.

«Тисяча людей убито, можливо, навіть більше, і в цілому ми згодні з оцінками місії (ООН у Південному Судані)», – сказала вона. Раніше координатор гуманітарної допомоги ООН у Південному Судані Тобі Ланцер заявив журналістам, що жертви конфлікту в Південному Судані обчислюються тисячами.

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Сутики в столиці Південного Судану Джубі почалися в ніч на 16 грудня. В боях брали участь підрозділи збройних сил, що належать до різних племінних угрупувань. Президент Південного Судану Салва Кіїр заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши колишнього віце-президента країни Рієка Машара в його організації.

Рада Безпеки ООН прийняла 24 грудня резолюцію про збільшення чисельності миротворців у Південному Судані з нинішніх майже 7 тисяч до 12,5 тисяч осіб за рахунок залучення «блакитних шоломів» з інших країн регіону. Терміни перекидання додаткових військ для захисту населення Південного Судану поки не визначено.