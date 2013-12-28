У Таїланді для участі в парламентських виборах зареєстровано 53 партії

Виборча комісія Таїланду зареєструвала для участі в позачергових виборах до Національних зборів (парламент) країни 53 політичних партії.

Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомили у виборчкомі.

Прийом документів від партій проводився з 23 по 27 грудня в умовах жорсткого тиску з боку антиурядових маніфестантів.

Як зазначили у виборчкомі, кількість учасників, незважаючи на бойкот виборів із боку опозиції, вища, ніж під час попередньої виборчої кампанії. В 2011 році у виборах брали участь 40 партій.

У виборчій кампанії бере участь, зокрема, й колишня правляча партія ”Пиа Тай”, яка знову висунула першим номером у своєму списку Йінглак Чінават, яка за результатами минулих виборів очолила уряд. Політичні об`єднання, що створюються сім`єю Чінават у Таїланді, перемагають на виборах із 2001 року.

Виборча комісія 28 грудня також почала прийом документів від кандидатів у депутати, що висуваються по виборчих округах.

У двох південних провінціях члени комісії були вимушені припинити свою роботу через виступи опозиції, що оточили будівлі, де приймалися документи.

Процес реєстрації кандидатів по виборчих округах триватиме до 1 січня 2014 року.

Позачергові вибори до Національних зборів Таїланду, скасування яких добивається опозиція, призначено на 2 лютого.

У ході спроб маніфестантів зірвати цей процес загинули двоє людей і понад 150 зазнали поранень.