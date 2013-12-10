Прем'єр Таїланду: Я не планую йти у відставку на вимогу опозиції

Виконуюча обов'язки прем'єр-міністра Таїланду Йінглак Чинават відмовилася йти зі своєї посади на вимогу опозиції, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Thai PBS.

У понеділок ввечері опозиція захотіла, щоб прем'єр подала протягом 24 годин прохання про відставку на ім'я короля Пхуміпхоном Адул'ядета. За таїландською конституцією прем'єр чи в.о. прем'єра може попросити відставки у випадку кризи. У цьому випадку король призначає нового тимчасового прем'єра, формуючого новий уряд, який керує країною до закінчення кризової ситуації і проведення нових загальних виборів. В історії Таїланду є кілька прецедентів призначення прем'єра королем, проте у всіх випадках це відбувалося виключно після військових переворотів або кровопролитних зіткнень протиборчих груп на вулицях Бангкока.

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"Я не планую йти у відставку з поста тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра, як того вимагає опозиція, так як для такого кроку немає підстав", - заявила у вівторок Йінглак Чинават, частина виступу якої після закінчення засідання кабміну передає телеканал.

Засідання кабінету пройшло у вівторок в одному з приміщень спортивного клубу сухопутних військ Таїланду на півночі Бангкока, так як Будинок уряду все ще блокований демонстрантами.

У понеділок ввечері партія "Пхиа Тхаі" (Заради Таїланду), яка перебувала при владі з липня 2011 року до 9 грудня 2013 року, в день дострокового розпуску парламенту і призначення нових виборів, оголосила, що Йінглак Чинават піде на вибори в якості кандидата номер один, тобто очолить виборчу кампанію партії і в разі перемоги знову стане главою уряду країни.

У Таїланді вже більше місяця йдуть масові антиурядові демонстрації, що ставлять за мету повалення уряду Чинават і зміну політичного устрою країни «в рамках демократії і конституційної монархії».