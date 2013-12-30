У Ватикані провели різдвяний Євромайдан (фото)

Традиційні герої вистави одягнули маски відомих політиків. Актори – українські студенти і школярі – були настільки схожими і переконливими, що глядачі без труднощів упізнавали фігурантів сучасної політики. До сценарію увійшли і «беркутівці», і образ України зі словами: «Там, на Майдані, мої діти Стоять без страху, без вагань. Вони не хочуть більше тліти. Встань поруч з ними, в очі глянь!».

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Захід організували фольклорний театр «Берегиня» та церковний хор храму Отців-василіян у Римі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми щороку на свята представляємо український вертеп у Римі, але цього разу він вийшов особливий через події в Україні, тому частку Євромайдану ми і включили у наш вертеп», – сказала Марія Беднарчук, керівник театру «Берегиня».

Костюми для героїв створила львівська майстриня Лариса Іцьків, а сценарій і постановку розробила керівник театру.

Для проведення заходу на площі Святого Петра не знадобилося спеціального дозволу. Як пояснили організатори акції, ватиканські охоронці з розумінням поставилися до фольклорних традицій української громади і не перешкоджали святковому дійству.

Із часу існування українського Євромайдану в Римі та інших містах Італії регулярно відбуваються мітинги та збір коштів для підтримки співвітчизників-мирних маніфестантів. Активісти громади поширюють листівки з поясненнями для італійців і туристів поточної ситуації в Україні.