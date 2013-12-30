ЗМІ: Названо ім'я імовірного смертника, який підірвав тролейбус у Волгограді

Про це повідомляє Комсомольська Правда з посиланням на власні джерела.

За даними видання, імовірний терорист працював фельдшером швидкої допомоги в російському Волжську, після чого прийняв іслам і став членом терористичного угруповання.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти. 29 грудня у будівлі залізничного вокзалу в Волгограді внаслідок теракту загинули 17 осіб, у тому числі співробітник поліції, більше 30 постраждалих госпіталізовано, у тому числі одна дитина.

30 грудня о Волгограді стався другий за добу теракт. Кількість загиблих внаслідок вибуху в тролейбусі в Волгограді вранці 30 грудня досягла 14 осіб, кількість постраждалих - 28.

За попередніми даними, громадян України серед постраждалих немає.