В ЄС можуть заборонити булочки з корицею

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на британське видання "Дейлі телеграф".

Пропонована заборона спрямована на реалізацію європейських положень, які обмежують обсяг кумарину, натуральної токсичної хімічної речовини, найчастіше використовуваної при виготовленні касії (дешевої кориці).

У високих дозах касія може викликати головні болі, ураження печінки, гепатит. У ряді дослідів, раніше проведених над щурами, дана речовина також викликала рак.

Відповідно до можливої постанови, кількість кориці в хлібобулочних виробах буде обмежено до 15 мг на один кілограм тіста. Це означає, що традиційні данські коричні булочки у формі равликів опиняться під забороною.

"Це кінець булочок з корицею, в тому вигляді, в якому вони повинні бути за класичною рецептурою", - говорить глава данської асоціації пекарів Харді Крістенсен.