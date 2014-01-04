Лікарі кажуть, що мозок Шумахера було пошкоджено ще задовго до коми

Ліва півкуля головного мозку знаменитого автогонщика Міхаеля Шумахера, який отримав черепно-мозкову травму в результаті падіння на гірськолижному курорті, була пошкоджена ще в 2009 році, заявив керівник спортивної клініки в Бад-Наухаймі доктор Йоханнес Пайл, повідомляє РИА Новости.

Катаючись на лижах в Мерібель (Франція), Шумахер вдарився головою об каміння, при цьому шолом, який захищав голову екс-чемпіона світу, від удару розколовся на дві частини. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, вже кілька днів перебуває в одному з госпіталів Гренобля в стані коми.

Раніше повідомлялося, що Шумахеру може загрожувати односторонній параліч правої сторони тіла і втрата голосу у випадку, якщо гематома лівої півкулі головного мозку спортсмена протримається занадто довго.

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Пайл, який відвідав Шумахера в госпіталі Гренобля, заявив, що ще в 2009 році спортсмен пошкодив ліву півкулю головного мозку в серйозній аварії при падінні з мотоцикла в Іспанії.

"Тоді у нього була пошкоджена хребетна артерія, постраждав мозочок, - сказав лікар, слова якого наводить Bild. - Зараз це вже не важливо. Наслідки для правої сторони тіла були можливі у гострій фазі крововиливу в мозок і безпосередньо після неї".

Шумахер є найбільш успішним пілотом в історії "Формули - 1" і команди "Феррарі". Він здобув 91 перемогу, що є рекордом. У 2012 році німець покинув автоспорт.

В даний момент Шумахер знаходиться в «критичному, але стабільному» стані, повідомила менеджер гонщика Сабіна Кем.

Представник автогонщика також зазначила, що неофіційна інформація про його здоров'я, яка потрапляє в пресу, є «чистою спекуляцією».