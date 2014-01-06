Тітка лідера КНДР могла покінчити з собою - ЗМІ

Підставою для таких заяв, як уточнюється, стало те, що Кім Ген Хі довгий час не з'являлася на публіці. Джерело газети також припустило, що тітка глави КНДР могла не покінчити з життям, а померти від серцевого нападу. Неназваний представник південнокорейської розвідки розповів виданню, що відомство намагається з'ясувати, чи не поїхала Чи Кім Ген Хі на лікування за кордон.

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Офіційний Пхеньян нічого не повідомляв про проблеми зі здоров'ям або смерті Кім Ген Хі, повідомляє Lenta.ru.

У грудні 2013 вона не з'явилася на заходах, присвячених другій річниці смерті свого брата Кім Чен Іра. Це викликало чутки про її можливу хворобу або вимушену відмову від участі в публічному житті Північної Кореї. Востаннє тітку Кім Чен Ина бачили у вересні на святкуванні річниці утворення КНДР.

До кінця грудня представники південнокорейської розвідки відзначали, що на положенні Кім Ген Хі у вищих колах керівництва КНДР ніяк не позначилася страта її чоловіка. Зокрема, тітку Кім Чен Ина залучили до організації похорону одного з високопоставлених членів Трудової партії.

Чан Сон Тхека, дядю північнокорейського лідера, якого вважали другою людиною в КНДР, стратили 12 грудня за вироком військового суду. Його звинуватили в корупції і розпусному способі життя. Сам Кім Чен Ин заявив, що страта дядька дозволила згуртувати націю.

Кім Ген Хі народилася в 1946 році. Вона є сестрою Кім Чен Іра і дочкою засновника Північної Кореї Кім Ір Сена. Кім Ген Хі носить звання генерала армії і входить до політбюро ЦК Трудової партії республіки.