Тітка лідера КНДР могла покінчити з собою - ЗМІ
Тітка північнокорейського лідера Кім Чен Ина покінчила з собою. Про це з посиланням на джерела в уряді 6 січня повідомляє південнокорейське видання «Чосон ільбо».
Підставою для таких заяв, як уточнюється, стало те, що Кім Ген Хі довгий час не з'являлася на публіці. Джерело газети також припустило, що тітка глави КНДР могла не покінчити з життям, а померти від серцевого нападу. Неназваний представник південнокорейської розвідки розповів виданню, що відомство намагається з'ясувати, чи не поїхала Чи Кім Ген Хі на лікування за кордон.
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Офіційний Пхеньян нічого не повідомляв про проблеми зі здоров'ям або смерті Кім Ген Хі, повідомляє Lenta.ru.
У грудні 2013 вона не з'явилася на заходах, присвячених другій річниці смерті свого брата Кім Чен Іра. Це викликало чутки про її можливу хворобу або вимушену відмову від участі в публічному житті Північної Кореї. Востаннє тітку Кім Чен Ина бачили у вересні на святкуванні річниці утворення КНДР.
До кінця грудня представники південнокорейської розвідки відзначали, що на положенні Кім Ген Хі у вищих колах керівництва КНДР ніяк не позначилася страта її чоловіка. Зокрема, тітку Кім Чен Ина залучили до організації похорону одного з високопоставлених членів Трудової партії.
Чан Сон Тхека, дядю північнокорейського лідера, якого вважали другою людиною в КНДР, стратили 12 грудня за вироком військового суду. Його звинуватили в корупції і розпусному способі життя. Сам Кім Чен Ин заявив, що страта дядька дозволила згуртувати націю.
Кім Ген Хі народилася в 1946 році. Вона є сестрою Кім Чен Іра і дочкою засновника Північної Кореї Кім Ір Сена. Кім Ген Хі носить звання генерала армії і входить до політбюро ЦК Трудової партії республіки.