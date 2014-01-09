У Сомалі ісламісти вимагають від провайдерів відключити в країні інтернет

Про це 9 січня повідомляє агентство Agence France-Press. Ісламісти вимагають обмежити доступ до Мережі для жителів підконтрольних їм районів.

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На виконання вимоги компаніям відведено 15 діб. Як йдеться в поширеному «Аль-Шабаб» повідомленні, всі, хто після закінчення цього часу проігнорують заборону на користування інтернетом, будуть автоматично вважатися «шпигунами ворога, яких чекає покарання відповідно до законів шаріату», повідомляє Lenta.ru.

Якщо компанії все ж підкоряться вимогам ісламістів, без інтернету можуть залишитися близько 100 тисяч сомалійців. Всього в країні проживає більше 10 мільйонів чоловік, проте, за даними Світового банку, інтернетом користується лише 1,4 відсотка населення.

Інтернет в Сомалі з'явився тільки в 2000 році. Країна, в якій з 1991 року фактично не існує централізованої влади, стала однією з останніх, які отримали вихід в Мережу в Африці. Незважаючи на безперервну громадянську війну, в листопаді 2013 року в Сомалі також з'явилася можливість підключення високошвидкісного інтернету. Відповідну послугу представляє компанія O3b Networks, одним з інвесторів якої є американська корпорація Google.