Сирія припинила дипконтакти із Францією
15:57, 02 січня 2008Світ
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Через політичну кризу в Лівані
Дамаск має намір тимчасово припинити контакти з Парижем через політичну кризу в Лівані.
Як передає Лента.ру із посиланням на France Presse, про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Сирії Валід МУАЛЛЕМ.
При цьому В.МУАЛЛЕМ звинуватив Францію в спробі перекласти на Сирію відповідальність за колапс міжнародних зусиль зі стабілізації становища в Лівані.
Як зазначає інформагентство, 30 грудня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив про припинення відносин із Дамаском до виборів нового Президента Лівану.
Французький Президент також заявляв, що від Дамаска потрібні добра воля й "бажання дозволити Лівану обрати Президента на основі консенсусу".
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