Сирія припинила дипконтакти із Францією

Дамаск має намір тимчасово припинити контакти з Парижем через політичну кризу в Лівані.

Як передає Лента.ру із посиланням на France Presse, про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Сирії Валід МУАЛЛЕМ.

При цьому В.МУАЛЛЕМ звинуватив Францію в спробі перекласти на Сирію відповідальність за колапс міжнародних зусиль зі стабілізації становища в Лівані.

Як зазначає інформагентство, 30 грудня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив про припинення відносин із Дамаском до виборів нового Президента Лівану.

Французький Президент також заявляв, що від Дамаска потрібні добра воля й "бажання дозволити Лівану обрати Президента на основі консенсусу".