У Парижі виявлено автомобіль з вантажем вибухівки

01:51, 14 січня 2014
Світ
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Автомобіль, усередині якого знаходився кілограм вибухівки, ввечері в понеділок виявлено на півночі французької столиці.

Франція поліція Фото РИА Новости

Чоловіка, який перевозив вибухівку, затримано, повідомляє РІА Новости.

В даний час навколо небезпечної знахідки виставлено оточення.

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Раніше в понеділок в Парижі відбулася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Джоном Керрі та спецпредставником ООН і ЛАД по Сирії Лахдар Брахімі, в ході якої обговорювалася майбутня конференція з врегулювання сирійського конфлікту "Женева-2"

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