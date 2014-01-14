У Парижі виявлено автомобіль з вантажем вибухівки

Чоловіка, який перевозив вибухівку, затримано, повідомляє РІА Новости.

В даний час навколо небезпечної знахідки виставлено оточення.

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Раніше в понеділок в Парижі відбулася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Джоном Керрі та спецпредставником ООН і ЛАД по Сирії Лахдар Брахімі, в ході якої обговорювалася майбутня конференція з врегулювання сирійського конфлікту "Женева-2"