Поліція Афганістану затримала 10-річну дівчинку за спробу теракту

Про це повідомляють РІА "Новости" .

Представник афганської поліції Хамідулах Сиддик (Hamidullah Siddiqu ) повідомив, що дівчинка була затримана у одного з постів в районі Ханшін (Khanshin). За його словами, до теракту дитину примушував її брат Захір (Zahir), який супроводжував дівчинку до місця передбачуваного вибуху. За даними поліції, коли брат дізнався про наближення правоохоронців, він зник у невідомому напрямку разом з вибухівкою. Поліція його шукає.

За іншою інформацією, дівчинка була затримана в поясі смертниці, який її змусив надіти брат. Як повідомляє місцевий телеканал Tolo TV , вона не змогла натиснути на кнопку, щоб активувати вибухівку.

За даними агентства Франс Прес, дівчинка позбулася вибухівки на шляху до місця передбачуваного теракту.

«Я йшла вздовж річки і вирішила викинути пояс (смертниці). Мій брат утік, і мене затримала поліція» , - цитує агентство слова дівчинки з прес-конференції в місті Лашкаргах, адміністративному центрі провінції Гельменд. За інформацією агентства, Захір вважається одним з бойовиків руху «Талібан».