Пан Гі Мун закликав єгиптян утриматися від насильства під час референдуму

З таким закликом виступив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, передає ИТАР-ТАСС.

Як повідомив офіційний представник генсекретаря Мартін Несіркі, Пан Гі Мун "уважно стежить за процесом референдуму". "Він підкреслює важливість поваги свободи зборів і висловлювання думок, а також відмови від насильства. Генеральний секретар закликає всіх єгиптян гарантувати, що наступний етап перехідного періоду буде здійснено при повсюдній участі, мирно і прозоро", - йдеться в заяві Несіркі.

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У перший день голосування в референдумі в АРЄ взяли участь близько 50% виборців. Однак він був затьмарений серією інцидентів. Згідно з повідомленням властей республіки, в зіткненнях між силами безпеки і прихильниками "Братів-мусульман", які бойкотували голосування, в різних районах країни загинули десять людей. Знешкоджено кілька вибухових пристроїв.

Референдум, який продовжиться в середу, стане першим практичним кроком у реалізації "дорожньої карти", розробленої армією після усунення 3 липня з поста президента Мухаммеда Мурсі. За голосуванням повинні відбутися парламентські і президентські вибори.

Висловивши підтримку єгиптянам у подоланні труднощів перехідного періоду, представник генсека ООН нагадав, що процес повинен відповідати принципам демократії і проходити при повазі прав представників усіх конфесій та етнічних груп.