Референдум в Єгипті: 10 загиблих у сутичках і кілька знешкоджених бомб

У більшості виборчих округів голосування закрилося у вівторок в 21:00, проте, за даними центрвиборчкому, на деяких ділянках, де спостерігається висока активність громадян, робота триває "до останнього виборця", передає ИТАР-ТАСС.

У сутичках між силами безпеки і прихильниками "Братів-мусульман", які сьогодні бойкотували референдум, в різних районах країни загинули десять людей. Ще троє, повідомило мінохоронздоров'я АРЄ, померли з природних причин.

Найзапекліші сутички між поліцією та ісламістами відбулися в Сохаг на півдні АРЄ . Там група озброєних людей відкрила безладну стрілянину по жителях, які прямували на дільницю для голосування. Військові, які охороняють плебісцит, вступили в перестрілку з нападниками, потім оточили їх і затримали 17 "братів", у яких було вилучено три автоматичні гвинтівки і боєприпаси до них. Четверо загиблих - перехожі, яких розстріляли ісламісти. Серед убитих - 12 -річний підліток. У числі постраждалих - заступник голови місцевої поліції і солдат-строковик. В даний час військовослужбовцям та правоохоронцям вдалося взяти ситуацію під контроль.

Один активіст "братів" був застрелений в провінції Бені-Суейф на південь від Каїра, коли прихильники ісламістів пішли на штурм виборчої дільниці. Ще п'ять осіб загинули у заворушеннях в передмістях Каїра. Там прихильники "Братів-мусульман" спробували зірвати процес голосування, однак зустріли відсіч місцевих жителів. Для наведення порядку в райони сутичок були направлені додаткові підрозділи МВС і армії.

Крім того, протягом дня в різних провінціях було знешкоджено кілька саморобних вибухових пристроїв. Бомби були знайдені в Бухейрі, Файюмі і Минуфії. Вранці, ще до відкриття дільниць, прогримів вибух у будівлі суду в Каїрі. Постраждалих немає.

В цілому, за інформацією міністерства юстиції, сьогодні відзначена "безпрецедентна явка". Тільки в перший день голосування в референдумі взяли участь 50% виборців. У середу голосування за проектом нової конституції Єгипту продовжиться.