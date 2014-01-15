Сноуден увійде до ради директорів Фонду свободи преси в США

НУО «Фонд свободи преси» (Freedom of the Press Foundation), заснована в США близько року тому, запросила екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена до ради директорів, говориться на сайті Фонду, повідомляє РИА Новости.

«Фонд свободи преси» був заснований в грудні 2012 року з метою підтримки та захисту журналістів, які прагнуть до відкритості інформації, що представляє, на їх думку, суспільний інтерес. До ради директорів фонду в числі інших увійшли колишній заступник помічника міністра оборони США Деніел Еллсбег, який організував у 1960-х роках витік документів Пентагону по в'єтнамській війні, а також американський кіноактор Джон Кьюсак і колумніст британської газети Guardian Гленн Гринвальд, який прославився публікаціями викриттів Сноудена. За час свого існування організації вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів для підтримки діяльності скандального сайту викриттів WikiLeaks і подібних ресурсів.

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«Я з гордістю і пошаною вітаю Едварда Сноудена в раді директорів «Фонду свободи преси». Він - квінтесенція американського викривача і мій особистий герой», - заявив співзасновник Фонду Еллсберг. Сам Сноуден, в свою чергу, висловив готовність співпрацювати з «такими видатними американцями, як Деніел Еллсберг», повідомляє сайт Фонду.

Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. За даними АНБ, в розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня минулого року перебував в транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.