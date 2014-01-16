Військових у США тимчасово відсторонили від служби за списування на іспиті

Армія США тимчасово відсторонила від служби 34 військових ВПС, обслуговуючих запуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), за те, що вони шахраювали на іспиті з оцінки кваліфікації, передає агентство Франс Прес з посиланням на секретаря ВПС США Дебору Лі Джеймс, повідомляє РИА Новости.

«Мало місце шахрайство під час конкретного тесту», - сказала Лі Джеймс, назвавши вчинок військових «абсолютно неприйнятно. поведінкою» . При цьому вона підкреслила, що скандал не вказує на провал ядерної місії ВПС США, а лише на помилки конкретних офіцерів. Вона додала, що близько 200 військових пройдуть повторне тестування.

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Повідомлення про тимчасове відсторонення офіцерів від служби з'явилося на тлі розслідування відносно десяти американських військових у справі про незаконне зберігання наркотиків. Повідомлялося, що в розслідування залучені дев'ять лейтенантів і один капітан ВПС на різних військових базах США.

Ассошіейтед Прес з посиланням на заяву Лі Джеймс уточнює ці дані. Всього в незаконному зберіганні наркотиків підозрюються одинадцять офіцерів. Троє з них обслуговували запуски МБР. Один офіцер проходив чергування на базі ВПС «Малмстром» в штаті Монтана, де базуються міжконтинентальні балістичні ракети з головною частиною типу «Мінітмен», двоє - на базі «Майнот» в Північній Дакоті. Обидві бази в жовтні минулого року виявилися в центрі скандалу, коли стало відомо, що офіцери, які несуть бойове чергування на цих базах, неодноразово залишали відкритими вибухозахисні двері в підземних бункерах в порушення чинних інструкцій. Більш того, як стало відомо в травні база «Малмстром» не пройшла перевірку щодо забезпечення безпеки.