ЗМІ: перша леді Франції намагалася накласти на себе руки
Цивільна дружина президента Франції Валері Тріервейлер була госпіталізована через те, що прийняла дуже велику дозу ліків. Про це журналу "Пуен" повідомили її родичі.
При цьому вони категорично відкинули версію, що мова йде про спробу самогубства. "Валері лише взяла пару зайвих таблеток", - повідомив один з її близьких родичів.
Тріервейлер випила ліки в п'ятницю після розмови з Франсуа Олландом з приводу його стосунків з актрисою Жюлі Гайе. Приводом для з'ясування стосунків стала публікація журналом Closer матеріалу, в якому стверджується, що у президента Франції протягом декількох місяців існувала таємна зв'язок з актрисою, повідомляє ИТАР-ТАСС.
За даними "Пуен", на наступний ранок після прийняття ліків у Тріервейлер почалася сильна блювота і жінку госпіталізували. За відомостями інших ЗМІ, у супутниці президента при надходженні в лікарню було відзначено різке зниження тиску, ознаки перевтоми і похмурий настрій. У публікації, названій "Валері Тріервейлер : трагедії загадкової жінки ", журнал наводить слова самої Тріервейлер, яка заявила: "Мені все ставлять в провину, навіть мою госпіталізацію".
За даними телеканалу BFM, 14 січня лікарі провели консиліум і рекомендували цивільній дружині французького лідера продовжити курс лікування в лікарні.
За відомостями "Пуен " і газети Le Parisien, історія з публікацією тверджень про новий любовний зв'язок Франсуа Олланда стала для Тріервейлер "справжнім шоком".