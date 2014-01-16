ЗМІ: перша леді Франції намагалася накласти на себе руки

При цьому вони категорично відкинули версію, що мова йде про спробу самогубства. "Валері лише взяла пару зайвих таблеток", - повідомив один з її близьких родичів.

Тріервейлер випила ліки в п'ятницю після розмови з Франсуа Олландом з приводу його стосунків з актрисою Жюлі Гайе. Приводом для з'ясування стосунків стала публікація журналом Closer матеріалу, в якому стверджується, що у президента Франції протягом декількох місяців існувала таємна зв'язок з актрисою, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За даними "Пуен", на наступний ранок після прийняття ліків у Тріервейлер почалася сильна блювота і жінку госпіталізували. За відомостями інших ЗМІ, у супутниці президента при надходженні в лікарню було відзначено різке зниження тиску, ознаки перевтоми і похмурий настрій. У публікації, названій "Валері Тріервейлер : трагедії загадкової жінки ", журнал наводить слова самої Тріервейлер, яка заявила: "Мені все ставлять в провину, навіть мою госпіталізацію".

За даними телеканалу BFM, 14 січня лікарі провели консиліум і рекомендували цивільній дружині французького лідера продовжити курс лікування в лікарні.

За відомостями "Пуен " і газети Le Parisien, історія з публікацією тверджень про новий любовний зв'язок Франсуа Олланда стала для Тріервейлер "справжнім шоком".