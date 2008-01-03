У Польщі на глибині 700 метрів страйкують гірники

У польській шахті «Будрик» в Орнонтовицях неподалік міста Катовіце на глибині 700 метрів страйкують шестеро гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, голова гірничої профспілки «Кадра» Гжегож БЕДНАРСЬКИЙ повідомив журналістам, що шестеро гірників зуміли дістатися на ту глибину попри те, що дирекція підприємства заблокувала ліфти й неуможливила спуск під землю.

Інформацію про перебування страйкуючих гірників під землею підтвердило керівництво шахти.

Страйкарі обіцяють, що не залишать шахту доти, поки не буде вирішено питання підвищення зарплати. Загалом на шахті страйк триває уже 18 днів. За словами Г.БЕДНАРСЬКОГО, на цей момент на поверхні шахти перебувають понад 500 гірників.

У свою чергу керівник прес-служби шахти Мірослав КВЯТКОВСЬКИЙ переконує журналістів, що дирекції невідомо, яким чином гіринки потрапили у підземні коридори. Водночас представники профспілки стверджують, що якби дирекція не перешкоджала протестувальникам, то під землею страйкувало б 200 гірників.

Гірники шахти «Будрик», яка невдовзі буде приєднана до Ястржембської вугільної спілки (ЯВС), вимагають підвищення зарплати або одноразового асигнування, яке б вирівняло диспропорції у зарплатах на цій шахті та на шахтах ЯВС.