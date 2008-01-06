За даними опрацювання бюлетенів з 819 (з 3152) ділянок по дострокових виборах президента Грузії, екс-президент Михайло Саакашвілі набирає 48,55% голосів. Його основний суперник - кандидат від об`єднаної опозиції Леван Гачечіладзе - 26,12% голосів, повідомив Центрвиборчком.

Гачечіладзе випереджає Саакашвілі на виборчих дільницях у столиці, при цьому з великим відривом програючи в регіонах.

У разі, якщо жоден з кандидатів не одержить в першому турі 50% плюс один голос, ЦВК призначає для двох кращих кандидатів другий тур виборів, який повинен відбутися за два тижні. У другому турі обраним вважається кандидат, який одержав просту більшість, але не менше однієї п`ятої частини голосів загальної кількості виборців.