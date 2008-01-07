Челсі дізнався, хто буде його суперником у Кубку Англії
Результати жеребкування
Відбулося жеребкування чергового - 4-го - раунду Кубка Англії. Нагадаємо, що парам, які зіграли внічию свої матчі 3-го раунду, доведеться 15-16 січня пройти перегравання.
Арсенал - Стік Сіті або Ньюкасл
Віган - Челсі
Лутон або Ліверпуль - Сванзі або Хавант
МЮ - Тоттенхем або Редінг
Портсмут - Плімут
Шеффілд Юнайтед - Вест Хем або Манчестер Сіті
Мансфілд - Міддлсбро
Ковентрі - Уолсолл або Міллуолл
Олдхем - Хаддерсфілд Таун
Свіндон або Барнет - Фулхем або Брістоль Роверс
Саутенд - Барнслі
Саутгемптон - Норвіч або Бері
Дербі - Шеффілд Венсдей або Престон
Вотфорд - Вулверхемптон
Петерборо - Чарльтон або Вест Бромвіч Альбіон
Транмер - Херефорд або Кардіфф
Матчі четвертого раунду відбудуться 26 і 27 січня.