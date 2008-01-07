Челсі дізнався, хто буде його суперником у Кубку Англії

Результати жеребкування

Відбулося жеребкування чергового - 4-го - раунду Кубка Англії. Нагадаємо, що парам, які зіграли внічию свої матчі 3-го раунду, доведеться 15-16 січня пройти перегравання. Арсенал - Стік Сіті або Ньюкасл Віган - Челсі Лутон або Ліверпуль - Сванзі або Хавант МЮ - Тоттенхем або Редінг Портсмут - Плімут Шеффілд Юнайтед - Вест Хем або Манчестер Сіті Мансфілд - Міддлсбро Ковентрі - Уолсолл або Міллуолл Олдхем - Хаддерсфілд Таун Свіндон або Барнет - Фулхем або Брістоль Роверс Саутенд - Барнслі Саутгемптон - Норвіч або Бері Дербі - Шеффілд Венсдей або Престон Вотфорд - Вулверхемптон Петерборо - Чарльтон або Вест Бромвіч Альбіон Транмер - Херефорд або Кардіфф Матчі четвертого раунду відбудуться 26 і 27 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter