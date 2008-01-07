Челсі дізнався, хто буде його суперником у Кубку Англії

19:22, 07 січня 2008
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Результати жеребкування

Відбулося жеребкування чергового - 4-го - раунду Кубка Англії. Нагадаємо, що парам, які зіграли внічию свої матчі 3-го раунду, доведеться 15-16 січня пройти перегравання.

Арсенал - Стік Сіті або Ньюкасл

Віган - Челсі

Лутон або Ліверпуль - Сванзі або Хавант

МЮ - Тоттенхем або Редінг

Портсмут - Плімут

Шеффілд Юнайтед - Вест Хем або Манчестер Сіті

Мансфілд - Міддлсбро

Ковентрі - Уолсолл або Міллуолл

Олдхем - Хаддерсфілд Таун

Свіндон або Барнет - Фулхем або Брістоль Роверс

Саутенд - Барнслі

Саутгемптон - Норвіч або Бері

Дербі - Шеффілд Венсдей або Престон

Вотфорд - Вулверхемптон

Петерборо - Чарльтон або Вест Бромвіч Альбіон

Транмер - Херефорд або Кардіфф

Матчі четвертого раунду відбудуться 26 і 27 січня.

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