У Росії планують відключити опозиційний телеканал "Дождь"

18:12, 29 січня 2014
Світ
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Кілька операторів кабельного телебачення планують відключити телеканал "Дождь".

Телеканал

Мережа "Дом.ру", абоненти якої в Петербурзі стали скаржитися на відсутність трансляції телеканалу "Дождь", заявляє, що між компаніями не було укладено договір, передає Росбалт. 

Також про відключення телеканалу "Дождь" пишуть в соціальних мережах жителі Єкатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфи, Пермі, Ярославля, Самари, Нижнього Новгороду і Волгограду.

Крім того, керівництво ДК "АКАДО" прийняло рішення призупинити використання ліцензії на трансляцію в своїй телевізійної кабельної мережі телеканалу "Дождь" з 30 січня 2014 року.

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"Наша співпраця з каналом "Дощ" триває з літа 2011 року, але останнім часом відбулася істотна зміна концепції мовлення каналу, що змусило нас засумніватися в доцільності подальшого використання ліцензії на трансляцію телеканалу в наших мережах", - сказав президент ГК "АКАДО" Віктор Кореш.

Також повідомляється, що "Триколор ТВ" готовий відключити телеканал "Дощ". Про це заявив "Ехо Петербурга" гендиректор компанії Олександр Макаров.

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