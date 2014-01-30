У Єгипті 20 журналістів "Аль-Джазіри" звинувачують у тероризмі

У Єгипті прокурори оголосили в середу, що двадцять журналістів арабської телемережі «Аль-Джазіра», з них четверо громадяни західних країн, постануть перед судом за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом, повідомляєРадіо Свобода.

Іноземці – громадяни Австралії, Нідерландів і двоє Британії – звинувачені в наданні допомоги терористам шляхом поширення неправдивої інформації про події в перебігу конфлікту в Єгипті, решта 16, усі єгиптяни – в участі в терористичній організації.

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Вісім із 20 звинувачених уже затримані, повідомили у прокуратурі.

Звинувачення вочевидь стосуються висвітлення «Аль-Джазірою» діяльності «Мусульманського братства», поміркованого, але дедалі радикальнішого ісламістського руху, який у грудні в Єгипті оголосили терористичною організацією.