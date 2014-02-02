В Росії почали без суду блокувати сайти за екстремізм

Прес-служба Роскомнагляду повідомляє, що блокування було проведено на вимогу заступника генерального прокурора РФ "на виконання федерального закону №398-ФЗ "ПРО внесенні змін у Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".

Читайте такожУ РФ пропонують створити чорний список вузів, які поширюють релігійний екстремізм"Заблоковані ресурси поширювали соціально небезпечну інформацію, що становить загрозу для суспільства і особистості", - йдеться в повідомленні. Одна зі сторінок з протизаконною інформацією розташовувалася на ресурсі livejournal.com, повідомляє Росбалт.

Ресурс був внесений в єдиний реєстр протиправної інформації для направлення на вивантаження операторам зв'язку. Адміністрація ресурсу в найкоротші терміни видалила блог з протиправною інформацією. Після перевірки співробітниками Роскомнагляду на видалення незаконного контенту Livejournal був виключений із реєстру.

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