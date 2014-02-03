Мандела залишив у спадок понад $4 мільйони

Відповідну заяву зробили душоприказники, зачитавши заповіт Мандели під час конференції в Йоганнесбурзі.

Читайте такожНельсона Манделу поховали в його рідному селі у ПАРЗгідно із заповітом, співробітники Фонду Нельсона Мандели отримають по 50 тис. рандів. Крім того, по 100 тис. рандів буде відписано кільком навчальним закладам.

Читайте такожФонд Мандели в понеділок оприлюднить останню волю померлогоБлизько 1,5 млн рандів і частину відрахувань від доходів буде передано фонду сім'ї Мандели і правлячій у ПАР партії «Африканський національний конгрес», повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Agence France-Presse.

Манделу, який помер у віці 95 років, поховали у грудні 2013 року в рідному селі Куну на південному сході країни.