Мандела залишив у спадок понад $4 мільйони
Екс-лідер ПАР Нельсон Мандела залишив у спадок близько 46 млн рандів, що еквівалентно 4,1 млн доларів.
Відповідну заяву зробили душоприказники, зачитавши заповіт Мандели під час конференції в Йоганнесбурзі.
Читайте такожНельсона Манделу поховали в його рідному селі у ПАРЗгідно із заповітом, співробітники Фонду Нельсона Мандели отримають по 50 тис. рандів. Крім того, по 100 тис. рандів буде відписано кільком навчальним закладам.
Читайте такожФонд Мандели в понеділок оприлюднить останню волю померлогоБлизько 1,5 млн рандів і частину відрахувань від доходів буде передано фонду сім'ї Мандели і правлячій у ПАР партії «Африканський національний конгрес», повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Agence France-Presse.
Манделу, який помер у віці 95 років, поховали у грудні 2013 року в рідному селі Куну на південному сході країни.