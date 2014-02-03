У Росії опозиційний телеканал "Дождь" оголосили "фактично закритим"
Відключення каналу "Дождь" останнім великим оператором означає фактичне його закриття
Про це заявив інвестор телеканалу Олександр Винокуров.
Як стало відомо раніше, оператор «Триколор ТВ» з 10 лютого припинить мовлення «Дощу» з-за його редакційної політики, повідомляє РИА Новости.
"Відключення Дощу останнім великим оператором означає фактичне закриття телеканалу. З цього приводу завтра в 13.00 відбудеться прес-конференція", - написав Винокуров у понеділок у своєму мікроблозі в Twitter.
Читайте такожУ Росії прокуратура перевіряє, чи перейшов опозиційний канал Дождь всі межі допустимого«Дождь» опинився в центрі скандалу після проведеного на сайті опитування «чи Потрібно було здати Ленінград, щоб зберегти сотні тисяч життів». Телеканал визнав опитування помилкою і приніс за нього вибачення. Минулого тижня низка операторів платного ТБ припинили мовлення телеканалу.