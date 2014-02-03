У Росії опозиційний телеканал "Дождь" оголосили "фактично закритим"

Про це заявив інвестор телеканалу Олександр Винокуров.

Як стало відомо раніше, оператор «Триколор ТВ» з 10 лютого припинить мовлення «Дощу» з-за його редакційної політики, повідомляє РИА Новости.

"Відключення Дощу останнім великим оператором означає фактичне закриття телеканалу. З цього приводу завтра в 13.00 відбудеться прес-конференція", - написав Винокуров у понеділок у своєму мікроблозі в Twitter.

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