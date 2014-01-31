«Репортери без кордонів» встали на захист телеканалу «Дождь»

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» виступила на захист телеканалу «Дощ», повідомляє Lenta.ru. Відповідну заяву 31 січня опубліковано на сайті правозахисників.

«Репортери» назвали те, що відбувається навколо каналу «безпрецедентною кампанією по наданню тиску». На думку організації, блокування телеканалу кабельними операторами може відлякати рекламодавців, що, в свою чергу, позбавить канал фінансування. Цей випадок, як сказано в заяві, виглядає як обмеження свободи інформації в Росії, особливо напередодні Олімпіади в Сочі.

Правозахисники вважають, що опитування про блокадний Ленінград, який спровокував скандал, слід розглядати в рамках журналістської етики, а не законодавства.

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«Репортери без кордонів» стали першою правозахисною організацією, що вступилася за «Дождь». Раніше Рада з прав людини при президенті РФ попросила прокуратуру перевірити операторів кабельного телебачення, які відключили телеканал. На думку членів РПЛ, оператори взяли на себе функцію цензорів, порушивши тим самим Конституцію Росії.

Скандал навколо «Дождя» розгорівся після опитування, опублікованого 26 січня на сайті телеканалу та в соціальних мережах. У глядачів запитали, «чи потрібно було здати Ленінград, аби врятувати тисячі життів». Публікація викликала в Мережі хвилю обурень, після чого канал вибачився і видалив опитування. Однак низка ветеранів, громадських організацій і політиків попросила владу покарати «Дождь». Протягом наступних днів більшість кабельних операторів під різними приводами припинили мовлення телеканалу.

Перевірку «Дождя» влаштували Генпрокуратура і Роскомнадзор. У наглядовому відомстві не знайшли ніяких порушень закону в діях редакції. У федеральній службі заявили, що не знайшли ознак екстремізму в опитуванні, але продовжать перевірку.