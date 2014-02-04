Ізраїльські солдати помилково застрелили свого офіцера

Офіцер ізраїльської армії загинув у понеділок ввечері після того, як потрапив під обстріл з боку солдатів єврейської держави біля кордону із сектором Газа. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Про це пише ИТАР-ТАСС. Офіцер брав участь в операції в районі стіни безпеки, що відокремлює сектор Газа, але потрапив під вогонь, відкритий своїми ж солдатами. Розпочато розслідування події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter