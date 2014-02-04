Ізраїльські солдати помилково застрелили свого офіцера
08:30, 04 лютого 2014Світ
0 0
Офіцер ізраїльської армії загинув у понеділок ввечері після того, як потрапив під обстріл з боку солдатів єврейської держави біля кордону із сектором Газа. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльські солдати / REUTERS
Про це пише ИТАР-ТАСС.
Офіцер брав участь в операції в районі стіни безпеки, що відокремлює сектор Газа, але потрапив під вогонь, відкритий своїми ж солдатами.
Розпочато розслідування події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter