Парламент Шотландії легалізував одностатеві шлюби

"Закон прийнятий парламентом 105 голосами "за", проти проголосували 18 парламентаріїв. Рішення привітав шотландський уряд, однак проти закону протестували дві найбільші церкви Шотландії", - повідомляє телекомпанія Бі-бі-сі, відзначаючи, що в законі міститься положення, згідно з яким релігійні організації не можуть бути примушені до проведення шлюбних обрядів з гомосексуалістами.

Під час голосування щодо законопроекту організації, що захищають права сексуальних меншин, провели мітинг біля стін парламенту. В даний час закон про одностатеві шлюби діє в Англії та Уельсі, єдиною частиною Британії, де шлюби між гомосексуалістами не визнаються на законодавчому рівні, є Північна Ірландія. Однак у порядку роботи північноірландської законодавчої асамблеї на 2014 рік це питання не значиться. Одностатеві шлюби легалізовані в 16 країнах світу.

В Англії та Уельсі одностатеві шлюби почнуть укладатися з 29 березня. Охочі увійти в число перших одностатевих пар, зв'язали себе узами шлюбу, повинні повідомити про свій намір не пізніше 13 березня, проте спочатку необхідно вирішити ряд бюрократичних питань. Зокрема, існуючі електронні системи реєстрації шлюбів не дозволяють вказувати в якості подружжя людей однієї статі, так що вони вимагають перенастроювання.

За матеріалами: РИА Новости