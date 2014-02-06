Пентагон підтвердив повідомлення про кораблі США в Чорному морі

Американські військові кораблі Mount Whitney і Taylor, які увійшли напередодні до Чорного моря, будуть виконувати різні завдання, в тому числі здійснюватимуть заходи до іноземних портів та проводитимуть навчальні заняття екіпажів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Дії в Чорному морі - для нас звичайна справа", - заявив в середу журналістам офіційний представник міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кірбі.

Раніше в Головному штабі ВМФ Росії повідомляли, що штабний корабель Mount Whitney і фрегат керованої ракетної зброї Taylor, пройшовши через протоки Дарданелли і Босфор, увійшли до Чорного моря.

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Співрозмовник агентства уточнив, що кораблі ВМС США будуть знаходитися в східній частині Чорного моря. У територіальні води Росії американські кораблі не входитимуть.

Відповідно до положень конвенції Монтре від 1936 року про режим проходу військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли до Чорного моря, термін перебування таких кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.