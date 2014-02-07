Берлусконі хоче стати євродепутатом

Про це пише газета Financial Times з посиланням на заяву його колеги по партії Forza Italia Ренато Брунетти.

Раніше Берлусконі був визнаний винним в ухиленні від сплати податків і виключений з італійського Сенату. Йому було заборонено займати державні посади в країні в найближчі 6 років. У квітні суд вирішить, який запобіжний захід обрати для нього - домашній арешт або громадські роботи.

На питання про те, як колишній прем'єр збирається будувати свою виборчу кампанію в таких обставинах, Брунетта, який очолює парламентське представництво Forza Italia, сказав, що багато італійців розглядають обвинувальний вирок як наслідок політичного переслідування і сприймають Берлусконі як жертву.

"У травні ми проведемо атаку на германізацію Європи", - заявив Брунетта. Політик розкритикував "кальвіністську ментальність" канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка вважає, що "якщо у вас (у південній Європі) криза, то це ваша відповідальність". Він звинуватив Німеччину в підтримці високого профіциту зовнішньоторговельного балансу, що, на його думку, служить для збагачення Північної Європи на збиток Південній.

Аналітики вважають, що вибори в Європарламент з участю Берлусконі можуть стати репетицією майбутніх парламентських виборів в Італії. За даними недавнього опитування, за правоцентристку коаліцію, в яку входить Forza Italia, готові віддати свої голоси 37,9% італійців.

За матеріалами Вести.ру