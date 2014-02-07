Церемонію відкриття Олімпіади в Сочі подивилися 3 млрд телеглядачів

Церемонія відкриття зимових Ігор у Сочі відбулася в п'ятницю на стадіоні "Фішт", пише РИА Новости.

"Церемонія запам'ятається завдяки своєму масштабу, видовищності, унікальним декораціям та інноваційним технологічним рішенням. Глядачами церемонії стали 40 тисяч гостей стадіону "Фішт" і 3 мільярди телеглядачів по всьому світу. Всього в реалізації церемонії відкриття XXII Олімпійських зимових ігор 2014 року було задіяно понад 12 тисяч осіб", - йдеться в прес-релізі.

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Організатори розкрили інформацію про те, що сцена стадіону "Фішт" загальною площею понад 8,5 тисячі квадратних метрів оснащена 25 ліфтовими підйомниками і 18 прихованими люками для декорацій.

Всього в церемонії було задіяно понад 500 гучномовців сумарною потужністю в 1 мільйон ватт і понад 15 тисяч портативних рацій з навушниками для акторського складу і технічного персоналу. З яскравістю 2,64 мільйона ватт світили 132 потужні прожектори. Картинку забезпечували відразу 140 телевізійних камер.

Всього в параді спортсменів взяли участь 3,5 тисячі осіб.