У Японії жертвами сильного снігопаду стали 13 осіб, близько 1,7 тисяч постраждали

Про це передає РІА Новости з посиланням на телеканал NHK.

Дані про потерпілих зібрано в 32 префектурах, на які обрушилася стихія. Раніше повідомлялося про 11 загиблих і більш як 1,2 тисячі потерпілих у 31 префектурі. Найбільша кількість потерпілих - у префектурі Канагава. У Токіо більш як 200 осіб дістали удари в результаті падіння на слизькій дорозі. У декількох десятків осіб зафіксовано переломи і струси різного ступеня тяжкості.

Читайте такожКількість жертв снігопадів у Японії збільшилася до 11 осібСильний снігопад у Токіо і прилеглих до нього районах триває з ранку суботи. У зв'язку з негодою національне метеорологічне агентство Японії орилюднило перше за останні 13 років попередження для всіх 23 районів Токіо. У деяких районах столиці висота сніжного покриву досягла 27 сантиметрів, що є рекордом за останні 45 років. У місті Сендай висота сніжного покриву досягла 35 сантиметрів, що впритул наблизилося до рекорду 78-річної давності. Минулої п'ятниці великий снігопад пройшов також в іншому великому мегаполісі Японії - місті Осака.

Читайте такожЧерез сильні снігопади у Японії знеструмлено понад 61 тисячу будинків, 7 осіб загинулоФахівці зазначають, що справжній снігопад у Токіо є третім за силою, починаючи з 1969 року. На даний час більш як 1,8 тисячі житлових будинків у префектурах Ібаракі, Міягі й Фукусіма залишаються без електрики. Дані про збої в роботі аварійної АЕС "Фукусіма-1"поки що не надходили.

Згідно з прогнозом метеорологів, зона низького тиску, що принесла сильний снігопад у Токіо та інші райони, перемістилася за схід. Проте експерти закликають жителів дотримуватися обережності під час ходьби і керування автомобілем чере небезпеку обмерзання дорожнього покриття.