На спікера парламенту Іраку здійснили замах

Невідомі в понеділок підірвали гранату на шляху проходження кортежу спікера парламенту Іраку Осамі ан-Наджифі, політик не постраждав, повідомляє РИА Новости з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Хурра".

За даними іракської поліції, інцидент стався в місті Мосул в провінції Нинва. Вибух гранати стався на одній з міських доріг, де проїжджав кортеж політика. Поранення отримали шість співробітників його охорони. Поліція почала пошук злочинців.

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В останні місяці в Іраку різко загострилася ситуація з безпекою. Влада відзначає найвищий за останні шість років рівень насильства. Тільки у січні цього року від рук терористів у країні загинули більше тисячі людей.