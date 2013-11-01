Чоловік підірвав гранату в російському суді, двоє загиблих

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника прес-центру МВС Росії.

"У будівлі суду невідомий чоловік підірвав гранату. Загинув він і судовий пристав, ще дві людини отримали поранення", - сказав співрозмовник агентства.

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Гранату підірвав чоловік, незадоволений винесеним щодо нього судовим рішенням, повідомило пізніше агентству джерело в правоохоронних органах регіону.

За його словами, невідомий увійшов до будівлі суду і спробував увійти до зали судових засідань. Його став оглядати судовий пристав і цієї миті чоловік задіяв гранату.