Чоловік підірвав гранату в російському суді, двоє загиблих
12:11, 01 листопада 2013Світ
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Невідомий чоловік підірвав себе в будівлі мирового суду в Кургані - загинув він сам і судовий пристав
Швидка біля будівлі суду, де підірвали гранату / Фото: А.Вагін, wagin.ru
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника прес-центру МВС Росії.
"У будівлі суду невідомий чоловік підірвав гранату. Загинув він і судовий пристав, ще дві людини отримали поранення", - сказав співрозмовник агентства.
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Гранату підірвав чоловік, незадоволений винесеним щодо нього судовим рішенням, повідомило пізніше агентству джерело в правоохоронних органах регіону.
За його словами, невідомий увійшов до будівлі суду і спробував увійти до зали судових засідань. Його став оглядати судовий пристав і цієї миті чоловік задіяв гранату.
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