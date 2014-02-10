Іран випробував дві ракети нового покоління

Міністерство оборони Ірану сьогодні оголосило про успішне випробування двох ракет нового покоління. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує іранські ЗМІ.

"Були успішно випробувані балістична ракета нового покоління з боєголовкою і ракета "Біна" з лазерним наведенням", - цитує агентство IRNA главу іранського військового відомства Хосейна Дехгана. Військовий зазначив, що друга ракета може базуватися як на землі, так і на повітряних носіях.

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Інформаційне агентство Fars уточнило, що Іран випробував одну балістичну ракету і ракету з лазерним наведенням. За інформацією агентства, ракета Bina може знищувати різні цілі, в тому числі бронетехніку, а також інфраструктурні об'єкти. Балістична ракета класу «земля-земля» має великий радіус дії і може знищувати кілька цілей одночасно. Інші технічні характеристики ракет не наводяться.

Оголошення про успішні ракетні випробування було зроблено напередодні 35-ї річниці ісламської революції в Ірані.