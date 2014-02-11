У Пентагоні не переймаються планами Ірану послати флот до берегів США

Речник Пентагону полковник Стін Воррен заявив, що не має інформації про будь-яке іранське судно, яке наближається до берегів США. Він додав, що якщо іранські кораблі справді вирушать до Атлантики, «їх не має дивувати наявність там інших флотів».

Читайте такожІран випробував дві ракети нового поколінняВ Ірані про плани походу військових кораблів оголосили минулого тижня. Офіційне іранське інформагентство «Фарс» повідомило, що цей план є частиною «відповіді Ірану на зростання військово-морської присутності США в Перській затоці».

Вашингтон та його союзники регулярно проводять військово-морські навчання в Перській затоці для гарантування свободи судноплавства на водному шляху, який має стратегічне значення для експорту нафти.