Очільник Чечні готовий прийняти у себе данського жирафа Маріуса

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Дорогі друзі! Я з тривогою сприйняв інформацію про те, що в Данії мають намір позбавити життя ще одного жирафа", - заявив Кадиров.

Читайте такожОчільник Чечні Рамзан Кадиров виграв автомобіль за лайк в InstagramЯк відомо, кілька днів тому в датському зоопарку Юлландс був убитий жираф Маріус, який був нащадком споріднених особин, після чого його розчленували і згодували левам.

"Тепер це може повторитися і з іншим молодим жирафом також на ім’я Маріус. Виходячи з міркувань гуманності, я готовий прийняти Маріуса. Ми можемо гарантувати йому хороші умови утримання і турботу про його здоров'я. Сподіваємося, що ця пропозиція знайде позитивний відгук у керівництва зоопарку Юлландс", - сказав Кадиров.